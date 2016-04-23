flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalBiały metal
  • Waga7,8 - 8,0 g
  • Średnica31 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1918
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (5)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1918 "Pierwsze wydanie" ze znakiem IЗ. Jest to Biały metal moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 760 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 8500 USD. Licytacja odbyła się 23 kwietnia 2016.

Stan
Stan (slab)
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 13 grudnia 2024
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 13 grudnia 2024
SprzedawcaCoins and Medals
Data13 grudnia 2024
StanXF
Cena
1619 $
Cena w walucie aukcji 170000 RUB
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 20 kwietnia 2019
SprzedawcaRare Coins
Data20 kwietnia 2019
StanAU50
Cena
3500 $
Cena w walucie aukcji 3500 USD
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 21 kwietnia 2018
SprzedawcaRare Coins
Data21 kwietnia 2018
StanAU50
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 23 kwietnia 2016
SprzedawcaRare Coins
Data23 kwietnia 2016
StanAU58
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji SINCONA - 25 października 2011
SprzedawcaSINCONA
Data25 października 2011
StanXF
Cena
Ile kosztuje Biały metal moneta 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Pierwsze wydanie" wynosi 3600 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1918 "Pierwsze wydanie" z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1918 z literami IЗ "Pierwsze wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1918 i znakiem IЗ "Pierwsze wydanie"?

Aby sprzedać 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

