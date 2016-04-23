5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Specyfikacja
- MetalBiały metal
- Waga7,8 - 8,0 g
- Średnica31 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał5 rubli
- Rok1918
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1918 "Pierwsze wydanie" ze znakiem IЗ. Jest to Biały metal moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 760 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 8500 USD. Licytacja odbyła się 23 kwietnia 2016.
Ile kosztuje Biały metal moneta 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Pierwsze wydanie" wynosi 3600 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1918 "Pierwsze wydanie" z literami IЗ?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1918 z literami IЗ "Pierwsze wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1918 i znakiem IЗ "Pierwsze wydanie"?
Aby sprzedać 5 rubli 1918 IЗ "Pierwsze wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.