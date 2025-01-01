flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

Monety Banku Państwowego Armawiru 5 rubli Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja

type-coin
type-coin

5 rubli 1918

Pierwsze wydanie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
191805
type-coin
type-coin

5 rubli 1918

Drugi wydanie
RokZnakOpisSprzedażySprzedaży
1918177
Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Wszystkie rosyjskie monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne