Główna
Katalog
Monety rosyjskie
Związek Radziecki - ZSRR
5 rubli
Monety Banku Państwowego Armawiru 5 rubli Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja
5 rubli 1918
Pierwsze wydanie
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1918
IЗ
0
5
5 rubli 1918
Drugi wydanie
Rok
Znak
Opis
Sprzedaży
Sprzedaży
1918
IЗ
1
77
