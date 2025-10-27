flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga8,7 - 9,2 g
  • Średnica31 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1918
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (76)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1918 "Drugi wydanie" ze znakiem IЗ. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 35544 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4800 USD. Licytacja odbyła się 27 sierpnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 BN NGC
Cena
4800 $
Cena w walucie aukcji 4800 USD
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Russiancoin - 19 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data19 czerwca 2025
StanMS63 BN NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji RND - 24 kwietnia 2025
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji RND - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaRND
Data24 kwietnia 2025
StanVF
Cena
193 $
Cena w walucie aukcji 16000 RUB
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Russiancoin - 16 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data16 stycznia 2025
StanMS63 BN NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rhenumis - 24 października 2024
SprzedawcaRhenumis
Data24 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Russiancoin - 24 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data24 października 2024
StanMS63 BN NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
SprzedawcaCoins and Medals
Data7 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 21 kwietnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data21 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Universum Coins GmbH - 29 lutego 2024
SprzedawcaUniversum Coins GmbH
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji AURORA - 15 lutego 2024
SprzedawcaAURORA
Data15 lutego 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS61 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rhenumis - 14 listopada 2023
SprzedawcaRhenumis
Data14 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rhenumis - 14 listopada 2023
SprzedawcaRhenumis
Data14 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji NOONANS - 4 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data4 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 6 września 2023
SprzedawcaRare Coins
Data6 września 2023
StanAU50 ННР
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Alexander - 6 kwietnia 2023
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Alexander - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaAlexander
Data6 kwietnia 2023
StanAU
Cena
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 3 marca 2023
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 3 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data3 marca 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Coins and Medals - 20 stycznia 2023
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Coins and Medals - 20 stycznia 2023
SprzedawcaCoins and Medals
Data20 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Rosja 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 27 października 2025
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziana moneta 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Drugi wydanie" wynosi 900 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1918 "Drugi wydanie" z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1918 z literami IЗ "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1918 i znakiem IЗ "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać 5 rubli 1918 IЗ "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

