flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga8,7 - 9,3 g
  • Średnica31 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1918
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (71)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1918 "Pierwsze wydanie" ze znakiem IЗ. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 163 z aukcji Rare Coins której łączna cena osiągnęła 3600 USD. Licytacja odbyła się 16 czerwca 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 7 września 2025
SprzedawcaRare Coins
Data7 września 2025
StanMS64 ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Hermes Auctions - 21 czerwca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data21 czerwca 2025
StanUNC
Cena
1977 $
Cena w walucie aukcji 155000 RUB
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Russiancoin - 19 czerwca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data19 czerwca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 16 lutego 2025
SprzedawcaRare Coins
Data16 lutego 2025
StanMS64 ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Russiancoin - 16 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data16 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 13 grudnia 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 13 grudnia 2024
SprzedawcaCoins and Medals
Data13 grudnia 2024
StanMS64 RB CPRC
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2024
StanMS64 ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
1294 $
Cena w walucie aukcji 130000 RUB
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Russiancoin - 24 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data24 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rhenumis - 24 października 2024
SprzedawcaRhenumis
Data24 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 5 października 2024
SprzedawcaRare Coins
Data5 października 2024
StanMS63 ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 8 września 2024
SprzedawcaRare Coins
Data8 września 2024
StanMS64 ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 8 czerwca 2024
SprzedawcaRare Coins
Data8 czerwca 2024
StanMS64 ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 21 kwietnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data21 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS62 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 8 grudnia 2023
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 8 grudnia 2023
SprzedawcaCoins and Medals
Data8 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rhenumis - 14 listopada 2023
SprzedawcaRhenumis
Data14 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
SprzedawcaMarciniak
Data13 października 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 6 września 2023
SprzedawcaRare Coins
Data6 września 2023
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Empire - 1 czerwca 2023
SprzedawcaEmpire
Data1 czerwca 2023
StanBrak oceny ННР
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje miedziana moneta 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Pierwsze wydanie" wynosi 1000 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1918 "Pierwsze wydanie" z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1918 z literami IЗ "Pierwsze wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1918 i znakiem IЗ "Pierwsze wydanie"?

Aby sprzedać 3 ruble 1918 IЗ "Pierwsze wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1918 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedziane monetyrosyjskie monety o nominale 3 rubleAukcje numizmatyczne