3 ruble 1918 IЗ. "IЗ" pod ogonem orła (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje miedziana moneta 3 ruble 1918 IЗ z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ wynosi 930 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1918 z literami IЗ? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1918 z literami IЗ opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.