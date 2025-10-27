flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

3 ruble 1918 IЗ. "IЗ" pod ogonem orła (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: "IЗ" pod ogonem orła

Awers monety - 3 ruble 1918 IЗ "IЗ" pod ogonem orła - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 3 ruble 1918 IЗ "IЗ" pod ogonem orła - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga6,3 - 7,5 g
  • Średnica27,7 - 27,9 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał3 ruble
  • Rok1918
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:930 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 ruble 1918 IЗ "IЗ" pod ogonem orła - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (161)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 3 ruble 1918 ze znakiem IЗ. "IЗ" pod ogonem orła. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1644 z aukcji Dom Aukcyjny Numimarket.pl której łączna cena osiągnęła 12 500 PLN. Licytacja odbyła się 24 listopada 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stephen Album - 21 września 2025
SprzedawcaStephen Album
Data21 września 2025
StanDETAILS PCGS
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS62 BN PCGS
Cena
1400 $
Cena w walucie aukcji 1400 USD
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 BN NGC
Cena
2220 $
Cena w walucie aukcji 2220 USD
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 7 czerwca 2025
SprzedawcaRare Coins
Data7 czerwca 2025
StanBrak oceny RNGA
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Coins and Medals - 11 kwietnia 2025
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Coins and Medals - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaCoins and Medals
Data11 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS64 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji New York Sale - 14 stycznia 2025
SprzedawcaNew York Sale
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 22 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data22 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 7 grudnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data7 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Numimarket - 27 listopada 2024
SprzedawcaNumimarket
Data27 listopada 2024
StanMS64 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 26 października 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 26 października 2024
SprzedawcaRedSquare
Data26 października 2024
StanXF40 BN RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rhenumis - 24 października 2024
SprzedawcaRhenumis
Data24 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 28 września 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 28 września 2024
SprzedawcaRedSquare
Data28 września 2024
StanXF40 BN RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 16 czerwca 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 16 czerwca 2024
SprzedawcaRedSquare
Data16 czerwca 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
SprzedawcaCoins and Medals
Data7 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 21 kwietnia 2024
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji RedSquare - 21 kwietnia 2024
SprzedawcaRedSquare
Data21 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji Rare Coins - 21 kwietnia 2024
SprzedawcaRare Coins
Data21 kwietnia 2024
StanBrak oceny RNGA
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 3 ruble 1918 IЗ na aukcji SINCONA - 27 października 2025
SprzedawcaSINCONA
Data27 października 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziana moneta 3 ruble 1918 IЗ z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 3 ruble 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ wynosi 930 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 3 ruble 1918 z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 3 ruble 1918 z literami IЗ opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 3 ruble z datą 1918 i znakiem IЗ?

Aby sprzedać 3 ruble 1918 IЗ, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1918 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedziane monetyrosyjskie monety o nominale 3 rubleAukcje numizmatyczne