Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie". Gładki rant (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Odmiana: Gładki rant

Awers monety - Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" Gładki rant - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" Gładki rant - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalBrąz aluminiowy
  • Waga7 g
  • Średnica28 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1918
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:8700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" Gładki rant - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (11)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1918 "Pierwsze wydanie" ze znakiem IЗ. Gładki rant. Jest to brązowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 360 z aukcji AURORA której łączna cena osiągnęła 1 200 000 RUB. Licytacja odbyła się 29 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji AURORA - 21 sierpnia 2025
SprzedawcaAURORA
Data21 sierpnia 2025
StanMS62 BN NGC
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji AURORA - 29 maja 2025
SprzedawcaAURORA
Data29 maja 2025
StanMS62 BN NGC
Cena
15025 $
Cena w walucie aukcji 1200000 RUB
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji AURORA - 27 lutego 2025
SprzedawcaAURORA
Data27 lutego 2025
StanMS62 BN NGC
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji AURORA - 19 grudnia 2024
SprzedawcaAURORA
Data19 grudnia 2024
StanMS62 BN NGC
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji AURORA - 19 września 2024
SprzedawcaAURORA
Data19 września 2024
StanMS62 BN NGC
Cena
13885 $
Cena w walucie aukcji 1300000 RUB
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
SprzedawcaCoins and Medals
SprzedawcaCoins and Medals
Data7 czerwca 2024
StanXF
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Niemczyk - 16 marca 2024
SprzedawcaNiemczyk
SprzedawcaNiemczyk
Data16 marca 2024
StanUNC
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Empire - 23 stycznia 2021
SprzedawcaEmpire
Data23 stycznia 2021
StanAU
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rare Coins - 23 kwietnia 2016
SprzedawcaRare Coins
Data23 kwietnia 2016
StanAU55
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Rauch - 16 kwietnia 2015
SprzedawcaRauch
Data16 kwietnia 2015
StanXF
Cena
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" na aukcji Spink - 24 września 2008
SprzedawcaSpink
Data24 września 2008
StanVF
Cena
Ile kosztuje brązowa moneta rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Pierwsze wydanie" wynosi 8700 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1918 "Pierwsze wydanie" z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1918 z literami IЗ "Pierwsze wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1918 i znakiem IЗ "Pierwsze wydanie"?

Aby sprzedać rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

