Rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie". Rant ząbkowany (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Ile kosztuje brązowa moneta rubel 1918 IЗ "Pierwsze wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)? Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Pierwsze wydanie" wynosi 5000 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1918 "Pierwsze wydanie" z literami IЗ? Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1918 z literami IЗ "Pierwsze wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.