Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Specyfikacja

  • MetalMiedź
  • Waga5,6 - 6,1 g
  • Średnica25,9 - 26,1 mm
  • RantGładki
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • NominałRubel
  • Rok1918
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:850 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (47)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1918 "Drugi wydanie" ze znakiem IЗ. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32356 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 3400 USD. Licytacja odbyła się 18 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Istra Numizmatika - 14 września 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data14 września 2025
StanXF
Cena
264 $
Cena w walucie aukcji 225 EUR
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Hermes Auctions - 5 sierpnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data5 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Hermes Auctions - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data29 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
557 $
Cena w walucie aukcji 46000 RUB
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 16 lutego 2025
SprzedawcaRare Coins
Data16 lutego 2025
StanVF
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 19 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2025
StanMS63 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
SprzedawcaCoins and Medals
Data7 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Coins and Medals - 7 czerwca 2024
SprzedawcaCoins and Medals
Data7 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 30 marca 2024
SprzedawcaRare Coins
Data30 marca 2024
StanAU50 BN ННР
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rhenumis - 14 listopada 2023
SprzedawcaRhenumis
Data14 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji RND - 27 października 2023
SprzedawcaRND
Data27 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Stack's - 21 października 2023
SprzedawcaStack's
Data21 października 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji AURORA - 13 kwietnia 2023
SprzedawcaAURORA
Data13 kwietnia 2023
StanMS61 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji AURORA - 23 marca 2023
SprzedawcaAURORA
Data23 marca 2023
StanAU50 BN ННР
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 3 grudnia 2022
SprzedawcaRare Coins
Data3 grudnia 2022
StanAU50 BN ННР
Cena
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji AURORA - 17 listopada 2022
SprzedawcaAURORA
Data17 listopada 2022
StanMS61 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji SINCONA - 24 października 2022
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Niemczyk - 17 września 2022
SprzedawcaNiemczyk
Data17 września 2022
StanMS61 BN NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 26 marca 2022
SprzedawcaRare Coins
Data26 marca 2022
StanAU50 BN ННР
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Rare Coins - 2 października 2021
SprzedawcaRare Coins
Data2 października 2021
StanAU50 BN ННР
Cena
Gdzie kupić?
Rosja Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" na aukcji Hermes Auctions - 30 września 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data30 września 2025
StanBrak oceny
Do aukcji

Ile kosztuje miedziana moneta rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Drugi wydanie" wynosi 850 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1918 "Drugi wydanie" z literami IЗ?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1918 z literami IЗ "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać rubel z datą 1918 i znakiem IЗ "Drugi wydanie"?

Aby sprzedać rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

