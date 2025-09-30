Rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Specyfikacja
- MetalMiedź
- Waga5,6 - 6,1 g
- Średnica25,9 - 26,1 mm
- RantGładki
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- NominałRubel
- Rok1918
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej Rubel 1918 "Drugi wydanie" ze znakiem IЗ. Jest to miedziana moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR). Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32356 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 3400 USD. Licytacja odbyła się 18 stycznia 2025.
Ile kosztuje miedziana moneta rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety rubel 1918 Związku Radzieckiego (ZSRR) ze znakiem IЗ "Drugi wydanie" wynosi 850 USD. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie rubel 1918 "Drugi wydanie" z literami IЗ?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety rubel 1918 z literami IЗ "Drugi wydanie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać rubel z datą 1918 i znakiem IЗ "Drugi wydanie"?
Aby sprzedać rubel 1918 IЗ "Drugi wydanie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.