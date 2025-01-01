flag
Pamiątkowe miedzioniklowe 5 rubli Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja

5 rubli 1987

70 lat Rewolucji Październikowej
1987099
5 rubli 1988

Pomnik Piotra I
1988198
5 rubli 1988

Pomnik - Tysiąclecie Rosji
1988158
5 rubli 1988

Katedra św. Zofii
1988136
5 rubli 1989

Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie
1989184
5 rubli 1989

Registan
1989136
5 rubli 1989

Katedra Zwiastowania
1989153
5 rubli 1990

Duży pałac
1990154
5 rubli 1990

Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1990130
5 rubli 1990

Matenadaran
1990185
5 rubli 1991

Katedra Archangielska
1991133
5 rubli 1991

Budynek Gospodarstwa Bankowego
1991158
5 rubli 1991

Dawid Sasunski
1991075
