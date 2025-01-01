RosjaOkres:1699-1991 1699-1991
Pamiątkowe miedzioniklowe 5 rubli Związku Radzieckiego (ZSRR) - Rosja
5 rubli 198770 lat Rewolucji Październikowej
5 rubli 1988Pomnik Piotra I
5 rubli 1988Pomnik - Tysiąclecie Rosji
5 rubli 1988Katedra św. Zofii
5 rubli 1989Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie
5 rubli 1989Registan
5 rubli 1989Katedra Zwiastowania
5 rubli 1990Duży pałac
5 rubli 1990Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
5 rubli 1990Matenadaran
5 rubli 1991Katedra Archangielska
5 rubli 1991Budynek Gospodarstwa Bankowego
5 rubli 1991Dawid Sasunski
