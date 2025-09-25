flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1988
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 801 z aukcji BAC Numismatics której łączna cena osiągnęła 70 EUR. Licytacja odbyła się 27 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
30 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji Coins NB - 23 listopada 2024
SprzedawcaCoins NB
Data23 listopada 2024
StanPROOF
Cena
5 $
Cena w walucie aukcji 5 EUR
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 27 sierpnia 2024
SprzedawcaBAC
Data27 sierpnia 2024
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 20 lutego 2024
SprzedawcaBAC
Data20 lutego 2024
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 18 października 2023
SprzedawcaBAC
Data18 października 2023
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 26 kwietnia 2023
SprzedawcaBAC
Data26 kwietnia 2023
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 9 listopada 2022
SprzedawcaBAC
Data9 listopada 2022
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 5 października 2022
SprzedawcaBAC
Data5 października 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 8 czerwca 2022
SprzedawcaBAC
Data8 czerwca 2022
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 11 maja 2022
SprzedawcaBAC
Data11 maja 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 26 stycznia 2022
SprzedawcaBAC
Data26 stycznia 2022
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 15 grudnia 2021
SprzedawcaBAC
Data15 grudnia 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 21 lipca 2021
SprzedawcaBAC
Data21 lipca 2021
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 16 czerwca 2021
SprzedawcaBAC
Data16 czerwca 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji Russiancoin - 13 maja 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data13 maja 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 10 lutego 2021
SprzedawcaBAC
Data10 lutego 2021
StanPF67 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji BAC - 16 grudnia 2020
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2020
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji Russiancoin - 29 października 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data29 października 2020
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji Numisbalt - 24 października 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data24 października 2020
StanMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" na aukcji AURORA - 25 września 2025
SprzedawcaAURORA
Data25 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Katedra św. Zofii" wynosi 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1988 "Katedra św. Zofii"?

Aby sprzedać 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

