5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)
Zdjęcie: Russiancoin
Specyfikacja
- MetalMiedź-nikiel
- Waga19,8 g
- Średnica35 mm
- RantNapis
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajRosja
- OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
- Nominał5 rubli
- Rok1988
- MennicaLeningrad
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 801 z aukcji BAC Numismatics której łączna cena osiągnęła 70 EUR. Licytacja odbyła się 27 sierpnia 2024.
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?
Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Katedra św. Zofii" wynosi 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii"?
Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1988 "Katedra św. Zofii"?
Aby sprzedać 5 rubli 1988 "Katedra św. Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.