RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1988
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2099 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 38 EUR. Licytacja odbyła się 6 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 CAMEO NGC
Cena
25 $
Cena w walucie aukcji 24 EUR
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 CAMEO NGC
Cena
43 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 5 września 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data5 września 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 4 kwietnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data4 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 21 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data21 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Coins NB - 18 lutego 2024
SprzedawcaCoins NB
Data18 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Luna Coins., Ltd. - 4 lutego 2024
SprzedawcaLuna Coins., Ltd.
Data4 lutego 2024
StanAU
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Stack's - 25 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data25 sierpnia 2023
StanPF67 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Ibrahim's Collectibles - 6 sierpnia 2023
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data6 sierpnia 2023
StanAU
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji Coinhouse - 13 maja 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data13 maja 2023
StanPROOF
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" na aukcji AURORA - 25 września 2025
SprzedawcaAURORA
Data25 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Pomnik Piotra I" wynosi 3 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1988 "Pomnik Piotra I"?

Aby sprzedać 5 rubli 1988 "Pomnik Piotra I", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

