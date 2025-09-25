flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1990
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:10 USD
Średnia cena (PROOF):35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (29)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 98255 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 930 USD. Licytacja odbyła się 30 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
47 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Coins NB - 14 czerwca 2025
SprzedawcaCoins NB
Data14 czerwca 2025
StanUNC
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Istra Numizmatika - 1 czerwca 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data1 czerwca 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 16 grudnia 2024
SprzedawcaKatz
Data16 grudnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanPF65 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 25 września 2022
SprzedawcaKatz
Data25 września 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 8 czerwca 2022
SprzedawcaKatz
Data8 czerwca 2022
StanPF67 RNGA
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Katz - 20 marca 2022
SprzedawcaKatz
Data20 marca 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanMS68 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" na aukcji AURORA - 25 września 2025
SprzedawcaAURORA
Data25 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1990 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" wynosi 10 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny"?

Aby sprzedać 5 rubli 1990 "Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
