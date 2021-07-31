flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1989
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):6 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (83)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2667 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 30 EUR. Licytacja odbyła się 31 lipca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 13 lipca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lipca 2025
StanMS66 PCGS
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 26 grudnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data26 grudnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
25 $
Cena w walucie aukcji 24 EUR
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 15 grudnia 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data15 grudnia 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 26 stycznia 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data26 stycznia 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 6 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie"?

Aby sprzedać 5 rubli 1989 "Sobór Matki Bożej Opiekunki na Fosie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
