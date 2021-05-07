flag
5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1991
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Średnia cena (PROOF):25 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (75)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3215 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 40 EUR. Licytacja odbyła się 7 maja 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Zöttl - 2 sierpnia 2025
SprzedawcaZöttl
Data2 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Zöttl - 2 sierpnia 2025
SprzedawcaZöttl
Data2 sierpnia 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 10 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data10 lipca 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Zöttl - 31 maja 2025
SprzedawcaZöttl
Data31 maja 2025
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 29 maja 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data29 maja 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Katz - 9 marca 2025
SprzedawcaKatz
Data9 marca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
33 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
31 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 6 października 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data6 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 9 czerwca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data9 czerwca 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 10 marca 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data10 marca 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanPF66 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Numisbalt - 2 lipca 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data2 lipca 2023
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" na aukcji Russiancoin - 11 maja 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data11 maja 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1991 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Dawid Sasunski" wynosi 25 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1991 "Dawid Sasunski"?

Aby sprzedać 5 rubli 1991 "Dawid Sasunski", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

