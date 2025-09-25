flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1988
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3 USD
Średnia cena (PROOF):35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (57)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2946 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 50 EUR. Licytacja odbyła się 28 stycznia 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numismatica Italia - 11 lipca 2025
SprzedawcaNumismatica Italia
Data11 lipca 2025
StanUNC
Cena
4 $
Cena w walucie aukcji 3 EUR
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 26 EUR
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 27 czerwca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data27 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 7 marca 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data7 marca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 11 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data11 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 23 listopada 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data23 listopada 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 30 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data30 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 16 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data16 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 2 marca 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data2 marca 2023
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numisbalt - 11 grudnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data11 grudnia 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 24 listopada 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data24 listopada 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 4 sierpnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data4 sierpnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Russiancoin - 14 kwietnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data14 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS69 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Rosja 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" na aukcji AURORA - 25 września 2025
SprzedawcaAURORA
Data25 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1988 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" wynosi 3 USD dla emisji obiegowej oraz 35 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji"?

Aby sprzedać 5 rubli 1988 "Pomnik - Tysiąclecie Rosji", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1988 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne