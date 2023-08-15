flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga29 g
  • Średnica39 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1987
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Średnia cena (PROOF):45 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (99)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1718 z aukcji Katz Auction której łączna cena osiągnęła 135 EUR. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 4 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data4 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji COINSNET - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaCOINSNET
Data31 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 24 lipca 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data24 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numisbalt - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data13 kwietnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
SprzedawcaWójcicki
Data7 marca 2025
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2024
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Coins.ee - 17 grudnia 2024
SprzedawcaCoins.ee
Data17 grudnia 2024
StanUNC
Cena
13 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
82 $
Cena w walucie aukcji 76 EUR
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 4 czerwca 2024
SprzedawcaKatz
Data4 czerwca 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Numismatica Ferrarese - 1 maja 2024
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data1 maja 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 28 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 kwietnia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanPF69 ULTRA CAMEO
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 22 lutego 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data22 lutego 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 28 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 stycznia 2024
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji BAC - 14 listopada 2023
SprzedawcaBAC
Data14 listopada 2023
StanAU
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Katz - 15 października 2023
SprzedawcaKatz
Data15 października 2023
StanUNC
Cena
Rosja 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" na aukcji Russiancoin - 12 października 2023
SprzedawcaRussiancoin
Data12 października 2023
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1987 Związku Radzieckiego (ZSRR) "70 lat Rewolucji Październikowej" wynosi 15 USD dla emisji obiegowej oraz 45 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej"?

Aby sprzedać 5 rubli 1987 "70 lat Rewolucji Październikowej", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

