flag
RosjaOkres:1699-1991 1699-1991

5 rubli 1989 "Registan" (Rosja, Związek Radziecki - ZSRR)

Awers monety - 5 rubli 1989 "Registan" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRRRewers monety - 5 rubli 1989 "Registan" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR

Zdjęcie: Russiancoin

Specyfikacja

  • MetalMiedź-nikiel
  • Waga19,8 g
  • Średnica35 mm
  • RantNapis
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajRosja
  • OkresZwiązek Radziecki - ZSRR
  • Nominał5 rubli
  • Rok1989
  • MennicaLeningrad
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:25 USD
Średnia cena (PROOF):20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 5 rubli 1989 "Registan" - cena monety - Rosja, Związek Radziecki - ZSRR
Ceny na aukcjach (35)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety rosyjskiej 5 rubli 1989 "Registan". Jest to miedziano-niklowa moneta z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR) wybita w mennicy leningradskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1360 z aukcji Jean ELSEN & ses Fils s.a. której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 10 lipca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 9 marca 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 marca 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 9 lutego 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lutego 2025
StanPF69 ULTRA CAMEO NGC
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji COINSTORE - 8 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSTORE
Data8 grudnia 2024
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
36 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Russiancoin - 11 stycznia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data11 stycznia 2024
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 1 października 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data1 października 2023
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 12 czerwca 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data12 czerwca 2022
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Russiancoin - 28 kwietnia 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data28 kwietnia 2022
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 9 kwietnia 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data9 kwietnia 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Karamitsos - 20 marca 2022
SprzedawcaKaramitsos
Data20 marca 2022
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 13 lutego 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data13 lutego 2022
StanPF68 ULTRA CAMEO PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Russiancoin - 10 lutego 2022
SprzedawcaRussiancoin
Data10 lutego 2022
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 19 września 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data19 września 2021
StanMS65 PCGS
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 3 lipca 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data3 lipca 2021
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Karamitsos - 13 czerwca 2021
SprzedawcaKaramitsos
Data13 czerwca 2021
StanPF67 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Russiancoin - 13 maja 2021
SprzedawcaRussiancoin
Data13 maja 2021
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 9 maja 2021
SprzedawcaNumisbalt
Data9 maja 2021
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Russiancoin - 29 października 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data29 października 2020
StanPROOF
Cena
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 24 października 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data24 października 2020
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Numisbalt - 9 lipca 2020
SprzedawcaNumisbalt
Data9 lipca 2020
StanPF68 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji Russiancoin - 28 maja 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data28 maja 2020
StanPROOF
Cena
Gdzie kupić?
Rosja 5 rubli 1989 "Registan" na aukcji AURORA - 25 września 2025
SprzedawcaAURORA
Data25 września 2025
StanPROOF
Do aukcji

Ile kosztuje miedziano-niklowa moneta 5 rubli 1989 "Registan" z okresu Związku Radzieckiego (ZSRR)?

Według najnowszych danych na dzień 22 września 2025, średnia cena monety 5 rubli 1989 Związku Radzieckiego (ZSRR) "Registan" wynosi 25 USD dla emisji obiegowej oraz 20 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym. Moneta została wykonana z nieszlachetnego metalu, dlatego w słabym stanie zachowania może mieć bardzo niską wartość i płynność.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 5 rubli 1989 "Registan"?

Informacja o aktualnej wartości rosyjskiej monety 5 rubli 1989 "Registan" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 5 rubli z datą 1989 "Registan"?

Aby sprzedać 5 rubli 1989 "Registan", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet RosjiKatalog monet Związku Radzieckiego (ZSRR)Monety Rosji w 1989 rokuWszystkie rosyjskie monetyrosyjskie miedzioniklowe monetyrosyjskie monety o nominale 5 rubliAukcje numizmatyczne