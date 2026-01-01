flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Monety Polski 1719 roku

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
3 dukaty 1719 IGS Ślubny
Średnia cena
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
Dwudukat 1719 IGS Ślubny
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Dukat 1719 IGS Ślubny
Średnia cena3600 $
Sprzedaży
022
Awers
Rewers
Talar 1719 IGS Ślubny
Średnia cena3800 $
Sprzedaży
188
Awers
Rewers
Półtalar 1719 IGS Ślubny
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
019
Awers
Rewers
Ćwierćtalar 1719 IGS Ślubny
Średnia cena810 $
Sprzedaży
07
Awers
Rewers
1/8 talara 1719 IGS Ślubny
Średnia cena780 $
Sprzedaży
015
Awers
Rewers
Dwugrosz 1719 IGS Ślubny
Średnia cena180 $
Sprzedaży
08
Kategoria
Rok
Szukaj