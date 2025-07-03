flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1719 IGS "Ślubny" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1719 IGS "Ślubny" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,5 g
  • Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
  • Średnica22 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1719 IGS "Ślubny" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (22)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1565 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 13 000 EUR. Licytacja odbyła się 3 lipca 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanXF
Cena
3442 $
Cena w walucie aukcji 12500 PLN
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 5 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data5 lipca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
15313 $
Cena w walucie aukcji 13000 EUR
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Spink - 9 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data9 stycznia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Grün - 13 listopada 2024
SprzedawcaGrün
Data13 listopada 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 17 lipca 2019
SprzedawcaKünker
Data17 lipca 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 27 czerwca 2019
SprzedawcaKünker
Data27 czerwca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 27 czerwca 2019
SprzedawcaKünker
Data27 czerwca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Solidus Numismatik - 16 grudnia 2018
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data16 grudnia 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Niemczyk - 22 października 2016
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Niemczyk - 22 października 2016
SprzedawcaNiemczyk
Data22 października 2016
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji CNG - 7 października 2015
SprzedawcaCNG
Data7 października 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 8 czerwca 2013
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 8 czerwca 2013
SprzedawcaWCN
Data8 czerwca 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Westfälische - 18 września 2012
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2012
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 5 czerwca 2010
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 5 czerwca 2010
SprzedawcaWCN
Data5 czerwca 2010
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 21 czerwca 2005
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2005
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2004
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2004
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 18 czerwca 2001
SprzedawcaKünker
Data18 czerwca 2001
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dukat 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 3600 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 566,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1719 "Ślubny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać dukat 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1719 rokuWszystkie polskie monetypolskie złote monetypolskie monety o nominale DukatAukcje numizmatyczne