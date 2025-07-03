Dukat 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Ile kosztuje złota moneta dukat 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego? Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 3600 USD. Moneta zawiera 3,451 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 566,51 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1719 "Ślubny" z literami IGS? Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.