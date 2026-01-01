flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Monety okolicznościowe Dukat Augusta II Mocnego - Polska

Dukat 1697

Koronacja
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1697IK077
Dukat 1697

Koronacja
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1697O064
Dukat 1710

Powrót tronu polskiego 1710
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1710R5001710SrebroR7031710BrązR800
Dukat 1717

Na śmierć Anny Zofii
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1717IGSR300
Dukat 1719

Ślubny
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1719IGSR3022
Dukat 1727

Żałobny
RokZnakOpisKopickiSprzedażySprzedaży
1727IGSR300
