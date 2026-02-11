flag
Dukat 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: E. Kopicki

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,5 g
  • Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
  • Średnica21,2 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać dukat z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać dukat 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

