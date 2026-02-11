Dukat 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Gdzie sprzedać dukat z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać dukat 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.