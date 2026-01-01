flag
Polska

Monety Polski 1717 roku

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Dukat 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Talar 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena4500 $
Sprzedaży
076
Awers
Rewers
2/3 talara 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena1800 $
Sprzedaży
041
Awers
Rewers
1/3 talara 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena520 $
Sprzedaży
018
Awers
Rewers
1/6 talara 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena1300 $
Sprzedaży
011
Awers
Rewers
Dwugrosz 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena130 $
Sprzedaży
023
Awers
Rewers
1 grosz 1717 IGS Na śmierć Anny Zofii
Średnia cena130 $
Sprzedaży
026
