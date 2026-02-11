2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2/3 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 2/3 talara 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.