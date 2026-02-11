flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga13,68 g
  • Średnica35 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał2/3 talara
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (41)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 2/3 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 42314 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 4700 USD. Licytacja odbyła się 28 sierpnia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanVF
Cena
1027 $
Cena w walucie aukcji 160000 JPY
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 4 grudnia 2025
SprzedawcaKünker
Data4 grudnia 2025
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 15 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data15 listopada 2025
StanXF
Cena
2558 $
Cena w walucie aukcji 2200 EUR
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Jean ELSEN - 8 listopada 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data8 listopada 2025
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 26 maja 2024
SprzedawcaWójcicki
Data26 maja 2024
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 24 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2023
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2023
SprzedawcaMarciniak
Data8 lutego 2023
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2023
SprzedawcaMarciniak
Data8 lutego 2023
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Teutoburger - 27 maja 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2022
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 10 lutego 2022
SprzedawcaMarciniak
Data10 lutego 2022
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Frankfurter - 8 listopada 2019
SprzedawcaFrankfurter
Data8 listopada 2019
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Felzmann - 7 listopada 2018
SprzedawcaFelzmann
Data7 listopada 2018
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
SprzedawcaNumimarket
Data17 września 2018
StanVF
Cena
Polska 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Stack's - 14 sierpnia 2018
SprzedawcaStack's
Data14 sierpnia 2018
StanXF45 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 2/3 talara 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 1800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2/3 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 2/3 talara 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2/3 talara z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać 2/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

