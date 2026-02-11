flag
1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Westfälische Auktionsgesellschaft

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga1,93 g
  • Średnica21 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1 grosz
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Ceny na aukcjach (26)

Sprawdź wartość monety polskiej 1 grosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3656 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 260 EUR. Licytacja odbyła się 8 listopada 2021.

Stan
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 4 lutego 2025
SprzedawcaMarciniak
Data4 lutego 2025
StanVF
Cena
232 $
Cena w walucie aukcji 950 PLN
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanXF
Cena
232 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 16 czerwca 2024
SprzedawcaWAG
Data16 czerwca 2024
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Niemczyk - 24 czerwca 2023
SprzedawcaNiemczyk
Data24 czerwca 2023
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Bruun Rasmussen - 11 czerwca 2023
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data11 czerwca 2023
StanF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 6 czerwca 2023
SprzedawcaWójcicki
Data6 czerwca 2023
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Niemczyk - 18 marca 2023
SprzedawcaNiemczyk
Data18 marca 2023
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 10 marca 2023
SprzedawcaWójcicki
Data10 marca 2023
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 31 stycznia 2023
SprzedawcaNumimarket
Data31 stycznia 2023
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Münzen & Medaillen - 12 listopada 2021
SprzedawcaMünzen & Medaillen
Data12 listopada 2021
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 7 października 2021
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2021
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 19 września 2021
SprzedawcaWójcicki
Data19 września 2021
StanF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 18 czerwca 2021
SprzedawcaMarciniak
Data18 czerwca 2021
StanF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 8 października 2017
SprzedawcaWAG
Data8 października 2017
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Möller - 9 czerwca 2017
SprzedawcaMöller
Data9 czerwca 2017
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 15 stycznia 2017
SprzedawcaWAG
Data15 stycznia 2017
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 13 stycznia 2016
SprzedawcaHöhn
Data13 stycznia 2016
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Westfälische - 23 listopada 2015
SprzedawcaWestfälische
Data23 listopada 2015
StanVF
Cena
Polska 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 2 sierpnia 2015
SprzedawcaHöhn
Data2 sierpnia 2015
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 grosz 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 grosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1 grosz 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 grosz z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

