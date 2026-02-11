1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: Westfälische Auktionsgesellschaft
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga1,93 g
- Średnica21 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał1 grosz
- Rok1717
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 1 grosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3656 z aukcji Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün której łączna cena osiągnęła 260 EUR. Licytacja odbyła się 8 listopada 2021.
Ile kosztuje srebrna moneta 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1 grosz 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 130 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 grosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1 grosz 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 grosz z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?
Aby sprzedać 1 grosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.