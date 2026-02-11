flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga6,84 g
  • Średnica30 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/3 talara
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:520 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (18)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/3 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4153 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 1100 EUR. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data21 stycznia 2026
StanXF
Cena
791 $
Cena w walucie aukcji 2850 PLN
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanVF
Cena
604 $
Cena w walucie aukcji 575 EUR
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2023
StanVF35 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Katz - 22 grudnia 2022
SprzedawcaKatz
Data22 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanVF
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Sonntag - 24 listopada 2020
SprzedawcaSonntag
Data24 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Busso Peus - 17 czerwca 2020
SprzedawcaBusso Peus
Data17 czerwca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 11 października 2018
SprzedawcaKünker
Data11 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
SprzedawcaNumimarket
Data17 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 17 marca 2017
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Reinhard Fischer - 28 maja 2016
SprzedawcaReinhard Fischer
Data28 maja 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 15 marca 2015
SprzedawcaWAG
Data15 marca 2015
StanVF
SprzedawcaWAG
Data15 marca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 10 sierpnia 2014
SprzedawcaWAG
Data10 sierpnia 2014
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Emporium Hamburg - 5 kwietnia 2013
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data5 kwietnia 2013
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 3 grudnia 2011
SprzedawcaHöhn
Data3 grudnia 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/3 talara 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 520 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/3 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/3 talara 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/3 talara z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać 1/3 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

