1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Westfälische Auktionsgesellschaft

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,3 g
  • Średnica25 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/6 talara
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (11)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/6 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4154 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 3200 EUR. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanVF
Cena
552 $
Cena w walucie aukcji 525 EUR
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanVF
Cena
221 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WDA - MiM - 30 grudnia 2020
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WDA - MiM - 30 grudnia 2020
SprzedawcaWDA - MiM
Data30 grudnia 2020
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 15 marca 2020
SprzedawcaHöhn
Data15 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 27 października 2018
SprzedawcaHöhn
Data27 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Westfälische - 18 września 2018
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 11 lutego 2016
SprzedawcaKünker
Data11 lutego 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 8 października 2014
SprzedawcaKünker
Data8 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 9 czerwca 2013
SprzedawcaWAG
Data9 czerwca 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/6 talara 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 1300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/6 talara 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/6 talara 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/6 talara z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać 1/6 talara 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

