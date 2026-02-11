flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga29,13 g
  • Średnica45 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:4500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (76)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 4831 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 15 marca 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2025
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Cena
3900 $
Cena w walucie aukcji 3900 USD
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
3411 $
Cena w walucie aukcji 3000 EUR
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 5 grudnia 2024
SprzedawcaKünker
Data5 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji COINSNET - 1 grudnia 2024
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji COINSNET - 1 grudnia 2024
SprzedawcaCOINSNET
Data1 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Frühwald - 30 czerwca 2024
SprzedawcaFrühwald
Data30 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 15 października 2023
SprzedawcaWAG
Data15 października 2023
StanXF
Cena
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 9 października 2022
SprzedawcaWAG
Data9 października 2022
StanXF
Cena
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Auction World - 17 lipca 2022
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WCN - 14 maja 2022
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WCN - 14 maja 2022
SprzedawcaWCN
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Aurea - 6 października 2021
SprzedawcaAurea
Data6 października 2021
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 29 maja 2021
SprzedawcaHöhn
Data29 maja 2021
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 14 lutego 2021
SprzedawcaWAG
Data14 lutego 2021
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WDA - MiM - 24 października 2020
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WDA - MiM - 24 października 2020
SprzedawcaWDA - MiM
Data24 października 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Katz - 7 czerwca 2020
SprzedawcaKatz
Data7 czerwca 2020
StanUNC
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Reinhard Fischer - 30 maja 2020
SprzedawcaReinhard Fischer
Data30 maja 2020
StanVF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 19 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2020
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WDA - MiM - 28 grudnia 2019
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WDA - MiM - 28 grudnia 2019
SprzedawcaWDA - MiM
Data28 grudnia 2019
StanAU58 PCGS
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WCN - 16 listopada 2019
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WCN - 16 listopada 2019
SprzedawcaWCN
Data16 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WCN - 11 maja 2019
Polska Talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WCN - 11 maja 2019
SprzedawcaWCN
Data11 maja 2019
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 4500 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać talar 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

