Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3,52 g
  • Średnica24 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwugrosz
  • Rok1717
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwugrosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 214 z aukcji WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 2300 PLN. Licytacja odbyła się 28 września 2024.

Stan
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Oslo Møntgalleri A/S - 25 stycznia 2026
SprzedawcaOslo Møntgalleri A/S
Data25 stycznia 2026
StanVF
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 200 DKK
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Oslo Møntgalleri A/S - 30 listopada 2025
SprzedawcaOslo Møntgalleri A/S
Data30 listopada 2025
StanVF
Cena
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 29 października 2025
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data29 października 2025
StanVF
Cena
165 $
Cena w walucie aukcji 600 PLN
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 czerwca 2025
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 czerwca 2025
SprzedawcaNumimarket
Data17 czerwca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Münzen Gut-Lynt - 6 października 2024
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data6 października 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 10 marca 2023
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Wójcicki - 10 marca 2023
SprzedawcaWójcicki
Data10 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 23 lipca 2022
SprzedawcaHöhn
Data23 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 9 czerwca 2022
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 9 czerwca 2022
SprzedawcaMarciniak
Data9 czerwca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 7 listopada 2021
SprzedawcaWAG
Data7 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 4 października 2020
SprzedawcaHöhn
Data4 października 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Teutoburger - 3 września 2020
SprzedawcaTeutoburger
Data3 września 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Künker - 13 sierpnia 2020
SprzedawcaKünker
Data13 sierpnia 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
SprzedawcaNumimarket
Data17 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 12 czerwca 2018
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Marciniak - 12 czerwca 2018
SprzedawcaMarciniak
Data12 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Teutoburger - 26 maja 2018
SprzedawcaTeutoburger
Data26 maja 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Kricheldorf - 21 lutego 2017
SprzedawcaKricheldorf
Data21 lutego 2017
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji WAG - 15 stycznia 2017
SprzedawcaWAG
Data15 stycznia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 27 października 2016
SprzedawcaHöhn
Data27 października 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" na aukcji Höhn - 2 sierpnia 2015
SprzedawcaHöhn
Data2 sierpnia 2015
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwugrosz 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwugrosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwugrosz 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwugrosz z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?

Aby sprzedać dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

