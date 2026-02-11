Dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga3,52 g
- Średnica24 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDwugrosz
- Rok1717
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Dwugrosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 214 z aukcji WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 2300 PLN. Licytacja odbyła się 28 września 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwugrosz 1717 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii" wynosi 130 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwugrosz 1717 "Na śmierć Anny Zofii" z literami IGS?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwugrosz 1717 z literami IGS "Na śmierć Anny Zofii" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dwugrosz z datą 1717 i znakiem IGS "Na śmierć Anny Zofii"?
Aby sprzedać dwugrosz 1717 IGS "Na śmierć Anny Zofii", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.