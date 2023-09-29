Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Srebro (Polska, August II Mocny)
Odmiana: Srebro
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Średnica19,5 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDukat
- Rok1710
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Srebro. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 250 z aukcji WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 58 000 PLN. Licytacja odbyła się 29 września 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dukat 1710 Augusta II Mocnego "Powrót tronu polskiego 1710" wynosi 8600 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dukat z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Aby sprzedać dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.