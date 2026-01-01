flag
Monety Polski 1710 roku

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Dwudukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Dukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Dukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710Srebro
Średnia cena8600 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
Dukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710Brąz
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Półdukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Półdukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710Srebro
Średnia cena2300 $
Sprzedaży
01
Awers
Rewers
Półdukat 1710 Powrót tronu polskiego 1710Brąz
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
1/4 dukata 1710 Powrót tronu polskiego 1710
Średnia cena6700 $
Sprzedaży
03
Awers
Rewers
1/4 dukata 1710 Powrót tronu polskiego 1710Srebro
Średnia cena
Sprzedaży
00
