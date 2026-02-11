PolskaOkres:1506-2020 1506-2020
Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga1,75 g
- Czystego złota (0,0555 oz) 1,7255 g
- Średnica14,5 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałPółdukat
- Rok1710
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać półdukat z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Aby sprzedać półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
