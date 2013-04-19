Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Srebro (Polska, August II Mocny)

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.