Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Srebro (Polska, August II Mocny)

Odmiana: Srebro

Awers monety - Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Średnica14,5 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałPółdukat
  • Rok1710
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" Srebro - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (1)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Srebro. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2261 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 1750 EUR. Licytacja odbyła się 19 kwietnia 2013.

Stan
Polska Półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2013
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2013
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety półdukat 1710 Augusta II Mocnego "Powrót tronu polskiego 1710" wynosi 2300 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać półdukat z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?

Aby sprzedać półdukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

