Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga3,5 g
- Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
- Średnica22 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDukat
- Rok1710
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (3)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać dukat z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Aby sprzedać dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
