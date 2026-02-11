flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: E. Kopicki

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga3,5 g
  • Czystego złota (0,111 oz) 3,451 g
  • Średnica22 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1710
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać dukat z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?

Aby sprzedać dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1710 rokuWszystkie polskie monetypolskie złote monetypolskie monety o nominale DukatAukcje numizmatyczne