1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)

Ile kosztuje złota moneta 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" z okresu Augusta II Mocnego? Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/4 dukata 1710 Augusta II Mocnego "Powrót tronu polskiego 1710" wynosi 6700 USD. Moneta zawiera 0,8578 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 140,86 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"? Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.