flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga0,87 g
  • Czystego złota (0,0276 oz) 0,8578 g
  • Średnica11,2 mm
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/4 dukata
  • Rok1710
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (3)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 114 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 32 000 PLN. Licytacja odbyła się 15 maja 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" na aukcji Stack's - 8 sierpnia 2012
Polska 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" na aukcji Stack's - 8 sierpnia 2012
SprzedawcaStack's
Data8 sierpnia 2012
StanDETAILS NGC
Cena
1900 $
Cena w walucie aukcji 1900 USD
Polska 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" na aukcji Niemczyk - 15 maja 2011
Polska 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" na aukcji Niemczyk - 15 maja 2011
SprzedawcaNiemczyk
Data15 maja 2011
StanXF
Cena
11482 $
Cena w walucie aukcji 32000 PLN
Polska 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" na aukcji UBS - 14 września 1999
SprzedawcaUBS
Data14 września 1999
StanUNC
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/4 dukata 1710 Augusta II Mocnego "Powrót tronu polskiego 1710" wynosi 6700 USD. Moneta zawiera 0,8578 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 140,86 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/4 dukata z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?

Aby sprzedać 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

