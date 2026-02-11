1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga0,87 g
- Czystego złota (0,0276 oz) 0,8578 g
- Średnica11,2 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał1/4 dukata
- Rok1710
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 114 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 32 000 PLN. Licytacja odbyła się 15 maja 2011.
Ile kosztuje złota moneta 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety 1/4 dukata 1710 Augusta II Mocnego "Powrót tronu polskiego 1710" wynosi 6700 USD. Moneta zawiera 0,8578 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 140,86 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1/4 dukata z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Aby sprzedać 1/4 dukata 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.