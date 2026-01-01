PolskaOkres:1506-2020 1506-2020
Dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710". Brąz (Polska, August II Mocny)
Odmiana: Brąz
Specyfikacja
- MetalBrąz
- Średnica19,5 mm
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDukat
- Rok1710
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Gdzie sprzedać dukat z datą 1710 "Powrót tronu polskiego 1710"?
Aby sprzedać dukat 1710 "Powrót tronu polskiego 1710", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
