Dukat 1697 O "Koronacja" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga3,5 g
- Średnica20 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDukat
- Rok1697
- MennicaDrezno
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1697 "Koronacja" ze znakiem O. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2378 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 6000 EUR. Licytacja odbyła się 14 maja 2023.
Ile kosztuje złota moneta dukat 1697 O "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1697 Augusta II Mocnego ze znakiem O "Koronacja" wynosi 2900 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1697 "Koronacja" z literami O?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1697 z literami O "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dukat z datą 1697 i znakiem O "Koronacja"?
Aby sprzedać dukat 1697 O "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.