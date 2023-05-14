flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1697 O "Koronacja" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1697 O "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1697 O "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga3,5 g
  • Średnica20 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1697
  • MennicaDrezno
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1697 O "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (64)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1697 "Koronacja" ze znakiem O. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2378 z aukcji Numisbalt której łączna cena osiągnęła 6000 EUR. Licytacja odbyła się 14 maja 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Busso Peus - 6 listopada 2025
SprzedawcaBusso Peus
Data6 listopada 2025
StanXF
Cena
4139 $
Cena w walucie aukcji 3600 EUR
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 13 września 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 września 2025
StanXF
Cena
3860 $
Cena w walucie aukcji 14000 PLN
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Marciniak - 3 czerwca 2025
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Marciniak - 3 czerwca 2025
SprzedawcaMarciniak
Data3 czerwca 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 21 września 2024
SprzedawcaNiemczyk
Data21 września 2024
StanUNC
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
SprzedawcaMarciniak
Data13 października 2023
StanAU58 NGC
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Numisbalt - 14 maja 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data14 maja 2023
StanMS62 NGC
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Künker - 17 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2023
StanAU
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Höhn - 14 maja 2022
SprzedawcaHöhn
Data14 maja 2022
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Höhn - 20 listopada 2021
SprzedawcaHöhn
Data20 listopada 2021
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Künker - 28 września 2021
SprzedawcaKünker
Data28 września 2021
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji WCN - 14 listopada 2020
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji WCN - 14 listopada 2020
SprzedawcaWCN
Data14 listopada 2020
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Busso Peus - 5 listopada 2020
SprzedawcaBusso Peus
Data5 listopada 2020
StanVF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 20 czerwca 2020
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 20 czerwca 2020
SprzedawcaNiemczyk
Data20 czerwca 2020
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Künker - 30 stycznia 2020
SprzedawcaKünker
Data30 stycznia 2020
StanAU53 PCGS
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Frankfurter - 8 listopada 2019
SprzedawcaFrankfurter
Data8 listopada 2019
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Künker - 10 października 2019
SprzedawcaKünker
Data10 października 2019
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 16 marca 2019
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 16 marca 2019
SprzedawcaNiemczyk
Data16 marca 2019
StanVF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Busso Peus - 9 listopada 2018
SprzedawcaBusso Peus
Data9 listopada 2018
StanXF
Cena
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 27 października 2018
Polska Dukat 1697 O "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 27 października 2018
SprzedawcaNiemczyk
Data27 października 2018
StanUNC
Cena
Ile kosztuje złota moneta dukat 1697 O "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1697 Augusta II Mocnego ze znakiem O "Koronacja" wynosi 2900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1697 "Koronacja" z literami O?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1697 z literami O "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1697 i znakiem O "Koronacja"?

Aby sprzedać dukat 1697 O "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
