Monety Polski 1697 roku

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Dwudukat 1697 Koronacja
Średnia cena6100 $
Sprzedaży
083
Awers
Rewers
Dwudukat 1697 Koronacja
Średnia cena15000 $
Sprzedaży
09
Awers
Rewers
Dwudukat 1697 Koronacja
Średnia cena6100 $
Sprzedaży
012
Awers
Rewers
Dukat 1697 IK Koronacja
Średnia cena3900 $
Sprzedaży
077
Awers
Rewers
Dukat 1697 O Koronacja
Średnia cena2900 $
Sprzedaży
064
Awers
Rewers
Talar 1697 Klipy strzeleckie
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
068
