Dwudukat 1697 "Koronacja" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga7 g
  • Średnica27 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwudukat
  • Rok1697
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaLipsk
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (12)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwudukat 1697 "Koronacja". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy lipskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 462 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 29 500 PLN. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Marciniak - 13 października 2023
SprzedawcaMarciniak
Data13 października 2023
StanVF
Cena
6963 $
Cena w walucie aukcji 30000 PLN
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji V. GADOURY - 25 marca 2023
SprzedawcaV. GADOURY
Data25 marca 2023
StanVF
Cena
5929 $
Cena w walucie aukcji 5500 EUR
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 20 czerwca 2020
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 20 czerwca 2020
SprzedawcaNiemczyk
Data20 czerwca 2020
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Grün - 12 listopada 2019
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2019
StanVF
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Grün - 15 maja 2019
SprzedawcaGrün
Data15 maja 2019
StanVF
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji New York Sale - 9 stycznia 2019
SprzedawcaNew York Sale
Data9 stycznia 2019
StanDETAILS NGC
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji CNG - 7 października 2015
SprzedawcaCNG
Data7 października 2015
StanVF
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji WCN - 8 czerwca 2013
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji WCN - 8 czerwca 2013
SprzedawcaWCN
Data8 czerwca 2013
StanVF
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji UBS - 5 września 2007
SprzedawcaUBS
Data5 września 2007
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 18 czerwca 2001
SprzedawcaKünker
Data18 czerwca 2001
StanVF
Cena
******
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji UBS - 11 września 2000
SprzedawcaUBS
Data11 września 2000
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji GGN - 24 października 1998
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji GGN - 24 października 1998
SprzedawcaGGN
Data24 października 1998
StanBrak oceny
Cena

Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1697 "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1697 Augusta II Mocnego "Koronacja" wynosi 6100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1697 "Koronacja"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1697 "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1697 "Koronacja"?

Aby sprzedać dwudukat 1697 "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
