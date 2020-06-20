Dwudukat 1697 "Koronacja" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga7 g
- Średnica27 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDwudukat
- Rok1697
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaLipsk
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Dwudukat 1697 "Koronacja". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy lipskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 462 z aukcji NIEMCZYK - Dom Aukcyjny której łączna cena osiągnęła 29 500 PLN. Licytacja odbyła się 20 czerwca 2020.
Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1697 "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1697 Augusta II Mocnego "Koronacja" wynosi 6100 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1697 "Koronacja"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1697 "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1697 "Koronacja"?
Aby sprzedać dwudukat 1697 "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.