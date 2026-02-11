flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwudukat 1697 "Koronacja" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga7 g
  • Średnica23 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwudukat
  • Rok1697
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:6100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (82)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwudukat 1697 "Koronacja". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2366 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 13 000 EUR. Licytacja odbyła się 17 marca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Höhn - 15 listopada 2025
SprzedawcaHöhn
Data15 listopada 2025
StanVF
Cena
3256 $
Cena w walucie aukcji 2800 EUR
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Stary Sklep - 8 listopada 2025
SprzedawcaStary Sklep
Data8 listopada 2025
StanXF
Cena
4774 $
Cena w walucie aukcji 17500 PLN
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 listopada 2025
SprzedawcaNumismatica Ars Classica, Zurich
Data6 listopada 2025
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 25 września 2024
SprzedawcaKünker
Data25 września 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji WCN - 18 maja 2024
SprzedawcaWCN
Data18 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Numisbalt - 12 maja 2024
SprzedawcaNumisbalt
Data12 maja 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 22 marca 2024
SprzedawcaKünker
Data22 marca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 1 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data1 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Stary Sklep - 15 października 2023
SprzedawcaStary Sklep
Data15 października 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Marciniak - 1 czerwca 2023
SprzedawcaMarciniak
Data1 czerwca 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Teutoburger - 25 maja 2023
SprzedawcaTeutoburger
Data25 maja 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Numisbalt - 14 maja 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data14 maja 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 17 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Heritage - 28 sierpnia 2022
SprzedawcaHeritage
Data28 sierpnia 2022
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Morton & Eden - 20 lipca 2022
SprzedawcaMorton & Eden
Data20 lipca 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Hess Divo - 1 czerwca 2022
SprzedawcaHess Divo
Data1 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Numisbalt - 21 maja 2022
SprzedawcaNumisbalt
Data21 maja 2022
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1697 "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1697 Augusta II Mocnego "Koronacja" wynosi 6100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1697 "Koronacja"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1697 "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1697 "Koronacja"?

Aby sprzedać dwudukat 1697 "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

