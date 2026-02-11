flag
Talar 1697 "Klipy strzeleckie" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1697 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1697 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga26 g
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1697
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1697 "Klipy strzeleckie" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (68)

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1697 "Klipy strzeleckie". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3762 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 3600 EUR. Licytacja odbyła się 23 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Stary Sklep - 8 listopada 2025
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Stary Sklep - 8 listopada 2025
SprzedawcaStary Sklep
Data8 listopada 2025
StanXF
Cena
1691 $
Cena w walucie aukcji 6200 PLN
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaJerzykowski
Data6 kwietnia 2025
StanVF
Cena
1045 $
Cena w walucie aukcji 4050 PLN
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Grün - 14 maja 2024
SprzedawcaGrün
Data14 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 24 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 23 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 6 maja 2023
SprzedawcaHöhn
Data6 maja 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 7 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data7 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji WAG - 15 stycznia 2023
SprzedawcaWAG
Data15 stycznia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Höhn - 12 listopada 2022
SprzedawcaHöhn
Data12 listopada 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji WAG - 9 października 2022
SprzedawcaWAG
Data9 października 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Künker - 20 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data20 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Teutoburger - 27 maja 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Teutoburger - 3 marca 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data3 marca 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 2 marca 2022
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Wójcicki - 2 marca 2022
SprzedawcaWójcicki
Data2 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Grün - 11 maja 2021
SprzedawcaGrün
Data11 maja 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1697 "Klipy strzeleckie" na aukcji Gorny & Mosch - 20 kwietnia 2021
SprzedawcaGorny & Mosch
Data20 kwietnia 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1697 "Klipy strzeleckie" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1697 Augusta II Mocnego "Klipy strzeleckie" wynosi 1200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1697 "Klipy strzeleckie"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1697 "Klipy strzeleckie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1697 "Klipy strzeleckie"?

Aby sprzedać talar 1697 "Klipy strzeleckie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

