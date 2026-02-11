Talar 1697 "Klipy strzeleckie" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: Gorny & Mosch
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga26 g
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałTalar
- Rok1697
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1697 "Klipy strzeleckie". Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3762 z aukcji Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn której łączna cena osiągnęła 3600 EUR. Licytacja odbyła się 23 maja 2025.
Ile kosztuje srebrna moneta talar 1697 "Klipy strzeleckie" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1697 Augusta II Mocnego "Klipy strzeleckie" wynosi 1200 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1697 "Klipy strzeleckie"?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1697 "Klipy strzeleckie" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać talar z datą 1697 "Klipy strzeleckie"?
Aby sprzedać talar 1697 "Klipy strzeleckie", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.