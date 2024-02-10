Dukat 1697 IK "Koronacja" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto
- Waga3,5 g
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDukat
- Rok1697
- MennicaDrezno
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1697 "Koronacja" ze znakiem IK. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 719 z aukcji Stary Sklep której łączna cena osiągnęła 37 000 PLN. Licytacja odbyła się 10 lutego 2024.
Ile kosztuje złota moneta dukat 1697 IK "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1697 Augusta II Mocnego ze znakiem IK "Koronacja" wynosi 3900 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1697 "Koronacja" z literami IK?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1697 z literami IK "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać dukat z datą 1697 i znakiem IK "Koronacja"?
Aby sprzedać dukat 1697 IK "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.