flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dukat 1697 IK "Koronacja" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dukat 1697 IK "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dukat 1697 IK "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga3,5 g

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDukat
  • Rok1697
  • MennicaDrezno
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3900 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dukat 1697 IK "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (75)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dukat 1697 "Koronacja" ze znakiem IK. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 719 z aukcji Stary Sklep której łączna cena osiągnęła 37 000 PLN. Licytacja odbyła się 10 lutego 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Künker - 5 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data5 lipca 2025
StanXF
Cena
4241 $
Cena w walucie aukcji 3600 EUR
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanVF
Cena
2956 $
Cena w walucie aukcji 2600 EUR
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Numisbalt - 11 maja 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data11 maja 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Busso Peus - 30 kwietnia 2025
SprzedawcaBusso Peus
Data30 kwietnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Höhn - 16 listopada 2024
SprzedawcaHöhn
Data16 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Heritage - 23 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data23 czerwca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Stary Sklep - 11 lutego 2024
SprzedawcaStary Sklep
Data11 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji CNG - 20 września 2023
SprzedawcaCNG
Data20 września 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Stack's - 17 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data17 sierpnia 2023
StanXF45 ANACS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Künker - 17 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data17 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji V. GADOURY - 12 marca 2022
SprzedawcaV. GADOURY
Data12 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji GINZA - 20 listopada 2021
SprzedawcaGINZA
Data20 listopada 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Künker - 28 września 2021
SprzedawcaKünker
Data28 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Busso Peus - 29 kwietnia 2021
SprzedawcaBusso Peus
Data29 kwietnia 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Marciniak - 12 lutego 2021
SprzedawcaMarciniak
Data12 lutego 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Künker - 29 września 2020
SprzedawcaKünker
Data29 września 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 20 czerwca 2020
SprzedawcaNiemczyk
Data20 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji Marciniak - 9 czerwca 2020
SprzedawcaMarciniak
Data9 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dukat 1697 IK "Koronacja" na aukcji WAG - 15 marca 2020
SprzedawcaWAG
Data15 marca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta dukat 1697 IK "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dukat 1697 Augusta II Mocnego ze znakiem IK "Koronacja" wynosi 3900 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dukat 1697 "Koronacja" z literami IK?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dukat 1697 z literami IK "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dukat z datą 1697 i znakiem IK "Koronacja"?

Aby sprzedać dukat 1697 IK "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
