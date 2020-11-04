flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwudukat 1697 "Koronacja" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • Waga7 g
  • Średnica27 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwudukat
  • Rok1697
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaLipsk
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwudukat 1697 "Koronacja" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (9)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwudukat 1697 "Koronacja". Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy lipskiej. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1992 z aukcji Dr. Busso Peus Nachf. której łączna cena osiągnęła 21 000 EUR. Licytacja odbyła się 4 listopada 2020.

Stan
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 24 czerwca 2022
SprzedawcaKünker
Data24 czerwca 2022
StanXF
Cena
17884 $
Cena w walucie aukcji 17000 EUR
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Teutoburger - 9 grudnia 2021
SprzedawcaTeutoburger
Data9 grudnia 2021
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Busso Peus - 5 listopada 2020
SprzedawcaBusso Peus
Data5 listopada 2020
StanXF
Cena
24614 $
Cena w walucie aukcji 21000 EUR
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 20 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data20 marca 2020
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Meister & Sonntag - 18 listopada 2011
SprzedawcaMeister & Sonntag
Data18 listopada 2011
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Niemczyk - 23 października 2010
SprzedawcaNiemczyk
Data23 października 2010
StanVF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 21 czerwca 2005
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2005
StanXF
Cena
Polska Dwudukat 1697 "Koronacja" na aukcji Künker - 12 marca 2004
SprzedawcaKünker
Data12 marca 2004
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta dwudukat 1697 "Koronacja" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena złotej monety dwudukat 1697 Augusta II Mocnego "Koronacja" wynosi 15000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwudukat 1697 "Koronacja"?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwudukat 1697 "Koronacja" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1697 "Koronacja"?

Aby sprzedać dwudukat 1697 "Koronacja", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
