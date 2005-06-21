flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" - cena złotej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)
  • Waga10,5 g
  • Czystego złota (0,3329 oz) 10,353 g

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał3 dukaty
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" - cena złotej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 3 dukaty 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 437 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2005.

Stan
Polska 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 21 czerwca 2005
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2005
StanXF
Cena
11570 $
Cena w walucie aukcji 9500 EUR
Polska 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 12 marca 2004
SprzedawcaKünker
Data12 marca 2004
StanXF
Cena
9779 $
Cena w walucie aukcji 8000 EUR
Polska 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Leu - 8 maja 2001
SprzedawcaLeu
Data8 maja 2001
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Gdzie sprzedać 3 dukaty z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

