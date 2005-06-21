PolskaOkres:1506-2020 1506-2020
3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
- Waga10,5 g
- Czystego złota (0,3329 oz) 10,353 g
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- Nominał3 dukaty
- Rok1719
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Ceny na aukcjach (3)
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej 3 dukaty 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 437 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2005.
Stan
Gdzie sprzedać 3 dukaty z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?
Aby sprzedać 3 dukaty 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
