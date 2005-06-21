3 dukaty 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 3 dukaty 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to złota moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 437 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 9500 EUR. Licytacja odbyła się 21 czerwca 2005.

Stan XF (3)