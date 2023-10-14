flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Westfälische Auktionsgesellschaft

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga8,5 g
  • Średnica30 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałĆwierćtalar
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (7)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Ćwierćtalar 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 695 z aukcji Stary Sklep której łączna cena osiągnęła 9700 PLN. Licytacja odbyła się 14 października 2023.

Stan
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
427 $
Cena w walucie aukcji 400 EUR
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Stary Sklep - 15 października 2023
SprzedawcaStary Sklep
Data15 października 2023
StanUNC
Cena
2249 $
Cena w walucie aukcji 9700 PLN
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WAG - 24 stycznia 2016
SprzedawcaWAG
Data24 stycznia 2016
StanVF
Cena
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Westfälische - 23 listopada 2015
SprzedawcaWestfälische
Data23 listopada 2015
StanVF
Cena
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 8 grudnia 2012
SprzedawcaHöhn
Data8 grudnia 2012
StanVF
Cena
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Westfälische - 18 września 2012
SprzedawcaWestfälische
Data18 września 2012
StanXF
Cena
Polska Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Gorny & Mosch - 14 października 2009
SprzedawcaGorny & Mosch
Data14 października 2009
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety ćwierćtalar 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 810 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie ćwierćtalar 1719 "Ślubny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety ćwierćtalar 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać ćwierćtalar z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

