Ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)
Zdjęcie: Westfälische Auktionsgesellschaft
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga8,5 g
- Średnica30 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałĆwierćtalar
- Rok1719
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Ćwierćtalar 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 695 z aukcji Stary Sklep której łączna cena osiągnęła 9700 PLN. Licytacja odbyła się 14 października 2023.
Ile kosztuje srebrna moneta ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety ćwierćtalar 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 810 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie ćwierćtalar 1719 "Ślubny" z literami IGS?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety ćwierćtalar 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać ćwierćtalar z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?
Aby sprzedać ćwierćtalar 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.