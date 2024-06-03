flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga3,63 g
  • Średnica25,5 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwugrosz
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:180 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Dwugrosz 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7470 z aukcji MARCINIAK której łączna cena osiągnęła 1500 PLN. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2024.

Stan
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 2 marca 2025
SprzedawcaHöhn
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
135 $
Cena w walucie aukcji 130 EUR
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 13 czerwca 2024
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 13 czerwca 2024
SprzedawcaMarciniak
Data13 czerwca 2024
StanXF
Cena
374 $
Cena w walucie aukcji 1500 PLN
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WAG - 8 listopada 2020
SprzedawcaWAG
Data8 listopada 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Numimarket - 17 września 2018
SprzedawcaNumimarket
Data17 września 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WAG - 15 stycznia 2017
SprzedawcaWAG
Data15 stycznia 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 26 maja 2007
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 26 maja 2007
SprzedawcaWCN
Data26 maja 2007
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 12 lutego 2000
Polska Dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 12 lutego 2000
SprzedawcaWCN
Data12 lutego 2000
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta dwugrosz 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety dwugrosz 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 180 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie dwugrosz 1719 "Ślubny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety dwugrosz 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać dwugrosz z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać dwugrosz 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1719 rokuWszystkie polskie monetypolskie srebrne monetypolskie monety o nominale DwugroszAukcje numizmatyczne