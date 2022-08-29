flag
Talar 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Talar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Talar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: NIEMCZYK - Dom Aukcyjny

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga29,22 g
  • Średnica46 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałTalar
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:3800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Talar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (87)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Talar 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 536 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 28 000 EUR. Licytacja odbyła się 31 stycznia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 7 lutego 2026
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 7 lutego 2026
SprzedawcaMarciniak
Data7 lutego 2026
StanMS63 NGC
Cena
6163 $
Cena w walucie aukcji 22000 PLN
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2025
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2025
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2025
StanXF
Cena
2147 $
Cena w walucie aukcji 7800 PLN
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Wójcicki - 3 października 2025
SprzedawcaWójcicki
Data3 października 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Jerzykowski - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaJerzykowski
Data6 kwietnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 25 września 2024
SprzedawcaKünker
Data25 września 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 26 lipca 2024
SprzedawcaKünker
Data26 lipca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanXF
Cena
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 17 lutego 2024
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 17 lutego 2024
SprzedawcaPoznański Dom Aukcyjny
Data17 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
SprzedawcaWójcicki
Data7 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 23 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 23 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 23 czerwca 2023
SprzedawcaKünker
Data23 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 25 marca 2023
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Poznański Dom Aukcyjny - 25 marca 2023
SprzedawcaPoznański Dom Aukcyjny
Data25 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 24 marca 2023
SprzedawcaKünker
Data24 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 2 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data2 lutego 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 12 listopada 2022
SprzedawcaHöhn
Data12 listopada 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2022
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Stack's - 29 sierpnia 2022
SprzedawcaStack's
Data29 sierpnia 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Stary Sklep - 15 lutego 2026
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Stary Sklep - 15 lutego 2026
Polska Talar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Stary Sklep - 15 lutego 2026
SprzedawcaStary Sklep
Data15 lutego 2026
StanAU55 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta talar 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety talar 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 3800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie talar 1719 "Ślubny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety talar 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać talar z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać talar 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

