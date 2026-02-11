Półtalar 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalSrebro
- Waga14,61 g
- Średnica34,5 mm
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałPółtalar
- Rok1719
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety polskiej Półtalar 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 311 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2600 EUR. Licytacja odbyła się 27 stycznia 2011.
Ile kosztuje srebrna moneta półtalar 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?
Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety półtalar 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 1200 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półtalar 1719 "Ślubny" z literami IGS?
Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półtalar 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać półtalar z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?
Aby sprzedać półtalar 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.