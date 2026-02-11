flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Półtalar 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - Półtalar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - Półtalar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga14,61 g
  • Średnica34,5 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałPółtalar
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej Półtalar 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (19)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej Półtalar 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 311 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2600 EUR. Licytacja odbyła się 27 stycznia 2011.

Stan
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 5 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data5 lipca 2025
StanAU
Cena
2120 $
Cena w walucie aukcji 1800 EUR
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
1023 $
Cena w walucie aukcji 900 EUR
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Teutoburger - 27 maja 2022
SprzedawcaTeutoburger
Data27 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Dorotheum - 26 listopada 2021
SprzedawcaDorotheum
Data26 listopada 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WAG - 10 października 2021
SprzedawcaWAG
Data10 października 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Kroha - 4 kwietnia 2020
SprzedawcaKroha
Data4 kwietnia 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 21 marca 2018
SprzedawcaKünker
Data21 marca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WAG - 3 grudnia 2017
SprzedawcaWAG
Data3 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Gärtner - 25 lutego 2015
SprzedawcaGärtner
Data25 lutego 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 1 lipca 2014
SprzedawcaKünker
Data1 lipca 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Davissons Ltd. - 6 czerwca 2013
SprzedawcaDavissons Ltd.
Data6 czerwca 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji PDA & PGN - 19 stycznia 2013
SprzedawcaPDA & PGN
Data19 stycznia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Westfälische - 13 lutego 2012
SprzedawcaWestfälische
Data13 lutego 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 27 stycznia 2011
SprzedawcaKünker
Data27 stycznia 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 13 marca 2002
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2002
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 18 czerwca 2001
SprzedawcaKünker
Data18 czerwca 2001
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Polska Półtalar 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 15 czerwca 1999
SprzedawcaKünker
Data15 czerwca 1999
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta półtalar 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety półtalar 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 1200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie półtalar 1719 "Ślubny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety półtalar 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać półtalar z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać półtalar 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

