Dwudukat 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,986)
Opis
- KrajPolska
- OkresAugust II Mocny
- NominałDwudukat
- Rok1719
- WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
- MennicaDrezno
- CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?
Aby sprzedać dwudukat 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
