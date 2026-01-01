flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

Dwudukat 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

no imageno image

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,986)

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • NominałDwudukat
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading PCGS dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać dwudukat 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet PolskiKatalog monet Augusta II MocnegoMonety Polski w 1719 rokuWszystkie polskie monetypolskie złote monetypolskie monety o nominale DwudukatAukcje numizmatyczne