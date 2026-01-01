Dwudukat 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Gdzie sprzedać dwudukat z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać dwudukat 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.