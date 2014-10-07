flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga4,3 g
  • Średnica25,5 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/8 talara
  • Rok1719
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:780 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (15)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/8 talara 1719 "Ślubny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5046 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2014.

Stan
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Marciniak - 7 października 2025
SprzedawcaMarciniak
Data7 października 2025
StanVF
Cena
1046 $
Cena w walucie aukcji 3800 PLN
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 24 maja 2025
SprzedawcaHöhn
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
546 $
Cena w walucie aukcji 480 EUR
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Höhn - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaHöhn
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 13 sierpnia 2020
SprzedawcaKünker
Data13 sierpnia 2020
StanVF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 25 czerwca 2019
SprzedawcaKünker
Data25 czerwca 2019
StanVF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 25 czerwca 2019
SprzedawcaKünker
Data25 czerwca 2019
StanXF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 1 marca 2018
SprzedawcaKünker
Data1 marca 2018
StanXF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Kroha - 7 października 2017
SprzedawcaKroha
Data7 października 2017
StanVF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji WCN - 13 maja 2017
SprzedawcaWCN
Data13 maja 2017
StanXF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 8 października 2014
SprzedawcaKünker
Data8 października 2014
StanAU
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 20 listopada 2013
SprzedawcaKünker
Data20 listopada 2013
StanXF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 13 marca 2013
SprzedawcaKünker
Data13 marca 2013
StanVF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Westfälische - 14 lutego 2012
SprzedawcaWestfälische
Data14 lutego 2012
StanXF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 21 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data21 czerwca 2011
StanVF
Cena
******
******
Polska 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" na aukcji Künker - 18 czerwca 2001
SprzedawcaKünker
Data18 czerwca 2001
StanXF
Cena
******
******

Ile kosztuje srebrna moneta 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/8 talara 1719 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Ślubny" wynosi 780 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/8 talara 1719 "Ślubny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/8 talara 1719 z literami IGS "Ślubny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/8 talara z datą 1719 i znakiem IGS "Ślubny"?

Aby sprzedać 1/8 talara 1719 IGS "Ślubny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
