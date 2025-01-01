flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

Monedas de de Rusia 1918

Armavir

Anverso
Reverso
5 rublos 1918 IЗ Primera edición
Precio promedio3600 $
Ventas
05
Anverso
Reverso
5 rublos 1918 IЗ Segunda edición
Precio promedio900 $
Ventas
177
Anverso
Reverso
3 rublos 1918 IЗ Primera edición
Precio promedio1000 $
Ventas
071
Anverso
Reverso
3 rublos 1918 IЗ"IЗ" debajo de la cola del águila
Precio promedio930 $
Ventas
1162
Anverso
Reverso
3 rublos 1918 IЗ"IЗ" bajo la pata del águila
Precio promedio2800 $
Ventas
024
Anverso
Reverso
1 rublo 1918 IЗ Primera ediciónCanto liso
Precio promedio8700 $
Ventas
011
Anverso
Reverso
1 rublo 1918 IЗ Primera ediciónCanto estriado
Precio promedio5000 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
1 rublo 1918 IЗ Segunda edición
Precio promedio850 $
Ventas
148
