Grading de NGC
Catálogo
Rusia
1918
Monedas de de Rusia 1918
Armavir
Armavir
5 rublos 1918 IЗ Primera edición
Precio promedio
3600 $
Ventas
0
5
5 rublos 1918 IЗ Segunda edición
Precio promedio
900 $
Ventas
1
77
3 rublos 1918 IЗ Primera edición
Precio promedio
1000 $
Ventas
0
71
3 rublos 1918 IЗ
"IЗ" debajo de la cola del águila
Precio promedio
930 $
Ventas
1
162
3 rublos 1918 IЗ
"IЗ" bajo la pata del águila
Precio promedio
2800 $
Ventas
0
24
1 rublo 1918 IЗ Primera edición
Canto liso
Precio promedio
8700 $
Ventas
0
11
1 rublo 1918 IЗ Primera edición
Canto estriado
Precio promedio
5000 $
Ventas
0
3
1 rublo 1918 IЗ Segunda edición
Precio promedio
850 $
Ventas
1
48
